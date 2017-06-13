Ъ: СК провел экспертизу по делу об обрушении казармы в Омске в 2015 году

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Следственный комитет РФ провел строительную экспертизу произошедшего два года назад обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, установив причину катастрофы и дав основания для предъявления обвинений фигурантам уголовного дела о гибели 24 военных, пишет во вторник газета "Коммерсант".

Обрушение казармы в 242-м учебном центре ВДВ в Омске произошло 12 июля 2015 года, оно повлекло смерть 24 солдат-срочников и стало крупнейшей катастрофой подобного рода в российской армии за последние годы. Как заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу, основная причина обрушения — некачественно выполненная кладка стен при строительстве в 1975 году. Ошибки при ремонте в 2013 году только усугубили ситуацию, отмечал глава Минобороны.

Согласно выводам экспертов, ответственность за происшедшее может быть возложена не только на гражданских и военных строителей, а также чиновников, надзиравших за их работой, но и на бывшего начальника центра Олега Пономарева, защита которого, по данным издания, собирается обратиться в главную военную прокуратуру.

Что касается причин трагедии, то по данным газеты, на этот раз экспертизу проводил Московский государственный строительный университет (МГСУ), специалисты которого должны были подтвердить или опровергнуть выводы омских экспертов, а также попытаться установить виновных в ЧП.

Так, по их версии, казарма изначально, в 1975 году, была построена с недопустимыми дефектами, которые существенно снизили несущую способность конструкции здания. В свою очередь, капитальный ремонт, выполненный в здании в 2013 году, не сделал ее прочнее. Отдельно эксперты отметили, что прочность казармы была нарушена после удаления с ее стен штукатурки. Усугубило также ситуацию то обстоятельство, что с мая по август 2013 года, в период ливневых дождей, на здании казармы была демонтирована крыша.

При этом, отвечая на вопросы, поставленные перед участниками расследования, эксперты МГСУ указали, что лицами, отвечающими за "обеспечение механической безопасности" казармы, являлись бывшие командир 242-го учебного центра ВДВ и его заместитель, а также сотрудники Спецстроя. По данным издания, ГВСУ СК РФ в ближайшее время может предъявить обвинение в окончательной реакции всем фигурантам расследования. Ими являются бывший начальник 242-го центра ВДВ Олег Пономарев и его заместитель Владислав Пархоменко, гендиректор ООО "Ремэксстрой" Александр Дорофеев и его партнер Дмитрий Баязов и несколько руководителей региональных подразделений Спецстроя.