В мэрии заявили о 4 тысячах участников несанкционированной акции в Москве

Горожане и полицейские во время акция против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полицейские во время акция против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Около четырех тысяч человек стали участниками несанкционированной акции на Тверской улице в Москве, заявил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Тверскую посетили около 400 тысяч человек, в городе более 2,5 миллиона, а те, кто пришли из категории "испортить праздник людям", — около четырех тысяч человек", — сказал Черников.

В столице прошел согласованный митинг протеста на проспекте академика Сахарова. По данным столичного главка МВД, в нем участвовали порядка 1,8 тысячи человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. Существенных нарушений во время акции не отмечено, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

При этом Алексей Навальный призывал людей сменить место и идти на Тверскую, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция задержала Навального за призывы к участию в несанкционированной акции, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.