Член СПЧ: участники несанкционированной акции на Тверской устроили давку

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полиция во время акции против коррупции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку, в то время как на митинге оппозиции на проспекте академика Сахарова все было мирно — никаких провокаций, со сцены участники по очереди выражали свою позицию, сообщила РИА Новости ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова.

"На Сахарова народу было немного (По данным ГУМВД, около 1,8 тысячи человек — ред.), все спокойно подходили через рамки, несли плакаты с лозунгами против закона о реновации, в поддержку обманутых дольщиков", — сказала она.

По словам Лантратовой, впереди была установлена сцена, оборудованная звуком. "На сцену выходили по очереди спикеры, выступали, заявляя свою позицию. Все условия для проведения согласованного митинга были соблюдены. Сотрудники полиции и Росгвардии вели себя корректно", — добавила Лантратова.

Ответственный секретарь СПЧ также отметила, что "никаких особых провокаций выявлено не было, все прошло мирно".

"А вот на Тверской, наоборот, ситуация была совершенно иная: митингующие проигнорировали согласованное место на проспекте Сахарова, где были обеспечены все условия. Выбрали провокационный путь", — сказала она.

"Была давка, граждане, которые вышли гулять с детьми, вынуждены были спешно покинуть центральную улицу города. Реконструкторы и аниматоры, которые должны были выступать на празднике, оказались заблокированы толпой. Митингующие вели себя агрессивно", — подчеркнула представитель СПЧ.

По ее словам, в сложившихся условиях полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.