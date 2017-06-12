В Москве задержан участник незаконной акции, распыливший перцовый аэрозоль

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник ОМОНа получил ожог глаза после того, как участник несанкционированной акции в Москве распылил перцовый аэрозоль, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что сотрудник Росгвардии пострадал в ходе несанкционированной акции на Тверской улице в Москве: один из участников распылил перцовый баллончик ему в лицо.
"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза", — говорится в сообщении.
Отмечается, что правонарушитель задержан правоохранительными органами. Сотруднику ОМОНа оказана необходимая медицинская помощь.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где должны пройти народные гуляния в День России.