В Москве задержан участник незаконной акции, распыливший перцовый аэрозоль

Горожане и полиция во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

Горожане и полиция во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник ОМОНа получил ожог глаза после того, как участник несанкционированной акции в Москве распылил перцовый аэрозоль, злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что сотрудник Росгвардии пострадал в ходе несанкционированной акции на Тверской улице в Москве: один из участников распылил перцовый баллончик ему в лицо.

"В ходе выполнения задач по охране общественного порядка в центре столицы пострадал сотрудник ОМОН Главного управления Росгвардии по Москве. Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотрудника ОМОН перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушитель задержан правоохранительными органами. Сотруднику ОМОНа оказана необходимая медицинская помощь.

Мэрия Москвы согласовала заявку директора ФБК Романа Рубанова на проведение митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью до 15 тысяч человек. Перед этим столичная администрация предложила организаторам акции два альтернативных маршрута: в Люблино или на проспекте Сахарова, отклонив при этом идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях. Накануне Навальный заявил о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где должны пройти народные гуляния в День России.