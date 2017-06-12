Горожане у рамок безопасности на Тверской улице в Москве на акции против коррупции. 12 июня 2017

Горожане у рамок безопасности на Тверской улице в Москве на акции против коррупции. 12 июня 2017

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии пострадал в ходе несанкционированной акции на Тверской улице в Москве: один из участников распылил перцовый баллончик ему в лицо, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"Один из участников несанкционированной акции прыснул в лицо сотруднику ОМОН из перцового баллончика. Его сейчас осматривают врачи", — сказал собеседник агентства.

Мэрия Москвы согласовала заявку директора ФБК Романа Рубанова на проведение митинга 12 июня на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью до 15 тысяч человек. Перед этим столичная администрация предложила организаторам акции два альтернативных маршрута: в Люблино или на проспекте Сахарова, отклонив при этом идентичную заявку основателя ФБК Алексея Навального из-за его нарушений на прежних акциях. Накануне Навальный заявил о переносе акции с проспекта Сахарова на Тверскую. В московской мэрии назвали такие призывы провокацией.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, столичная полиция намерена пресекать любые провокационные действия участников митинга, если те решат перейти с согласованной площадки мероприятия на проспекте Сахарова на Тверскую улицу в Москве, где должны пройти народные гуляния в День России.