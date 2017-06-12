Число пострадавших в ДТП под Ялтой увеличилось до 20 человек

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Число пострадавших в результате опрокидывания экскурсионного автобуса в городском округе Ялта в Крыму увеличилось до 20 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"По состоянию на 15.30 мск, пострадали 20 человек, шесть из них, в том числе два ребенка, госпитализированы в ялтинскую городскую больницу №1. Еще 14 человек получили медицинскую помощь амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в экскурсионном автобусе находились 27 человек, в том числе пять детей.

Как ранее сообщил РИА Новости помощник руководителя ГУ МЧС по Крыму Владимир Иванов, в результате столкновения автобуса и грузовика на трассе в районе поселка Массандра обе машины "легли на бок".

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