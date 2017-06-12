Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 13 человек

ДТП с автобусом в Забайкалье (44)

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский в г. Улан-Удэ. 12 июня 2017

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России производят санитарно-авиационную эвакуацию пострадавших при ДТП из г. Петровск-Забайкальский в г. Улан-Удэ. 12 июня 2017

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. В реанимации Петрозаводск-Забайкальской больницы скончалась женщина, пострадавшая в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, число жертв ДТП увеличилось до 13 человек, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"В реанимации районной больницы скончалась женщина. Число жертв увеличилось до 13 человек", — сообщила собеседница агентства.

По данным Минздрава края, в настоящее время из 51 пассажира, находившихся в салоне автобуса, 37 получили ранения, двое отказались от госпитализации. Водитель автобуса в тяжелом состоянии, находится на аппарате искусственной вентиляции легких в Петровск-Забайкальской ЦРБ.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.