США
12.0612 июня12:56МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Крупное ДТП в Забайкалье: число жертв аварии возросло до 12 человек

Сюжет:
ДТП с автобусом в Забайкалье (40)
12:5112.06.2017
090
© Фото : ФКУ Упрдор "Южный Байкал"На месте ДТП в Петровск-Забайкальском районе. 12 июня 2017На месте ДТП в Петровск-Забайкальском районе. 12 июня 2017
© Фото : ФКУ Упрдор "Южный Байкал"

КРАСНОЯРСК, ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Крупное ДТП произошло в ночь на 12 июня в Забайкалье: в крушении автобуса с паломниками погибли 12 человек и пострадали 37. Вторник объявлен в регионе днем траура. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Погибли 12 человек

Скорая помощь. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2016-2017 годах
Автобус марки KIA в ночь на понедельник съехал на обочину на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" и перевернулся. Он вез в Читу паломников после крестного хода в селе Урлук Красночикойского района. Крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю проводится ежегодно в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных" и собирает более тысячи паломников.

Первоначально сообщалось, что в ДТП погибли десять человек — девять женщин и один мужчина. Затем в краевом Минздраве уточнили, что среди погибших был ребенок. Позже число жертв крушения увеличилось до 12 — одна женщина скончалась по дороге в больницу Петровска-Забайкальского, а еще одна — на пути в больницу Бурятии. На данный момент опознаны только трое погибших.

Состояние пострадавших

В Центральную районную больницу Петровска-Забайкальского доставили 37 пострадавших.

Телефон в дежурной части УВД. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
ГУМЧС открыло горячую линию после крупного ДТП в Забайкальском крае
"Среди пострадавших 30 женщин, в основном среднего возраста, около пятидесяти лет, четверо мужчин, трое детей, одна девочка в реанимации. Есть несколько пожилых, 1946-1947 годов рождения", — сообщила начальник отдела ГОЧС больницы Ольга Соловьева.

По ее словам, среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Агинского Бурятского округа, Иркутской области, один человек — из Бурятии.

Еще два человека отказались от госпитализации.

Часть пострадавших вскоре перевезли в больницы Читы и Улан-Удэ, а наиболее тяжелых отправили в бурятские больницы, которые расположены ближе к месту ДТП.

В Бурятию доставили 12 человек, из них 11 в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок, он находится в отделение травматологии в состоянии средней тяжести. К перевозкам раненых привлекли два вертолета Ми-8.

Авиация также помогла доставить людей в Читу. Два самолета Ан-2 уже доставили семь человек из Петровска-Забайкальского в краевую клиническую больницу и первую городскую клиническую больницу, третий борт перевозит еще трех человек. Четырех человек в тяжелом состоянии перевезли вертолетом Ми-8. Пятерых пострадавших перевозят три реанимобиля.

Водитель автобуса, перевозившего паломников, находится в реанимации в больнице Петровска-Забайкальского. Он в крайне тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма, перелом грудного отдела позвоночника. Он на искусственной вентиляции легких, перевозимть его нельзя.

К катастрофе привел "тещин язык"

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Следственный комитет со своей стороны проводит доследственную проверку.

Следователи осмотрели автобус, место происшествия и участок местности. Как выяснилось, на трассе, где опрокинулся автобус, шел ремонт, однако там не было предупредительных знаков и необходимого ограждения.

"На данном участке велись ремонтные работы и на внешней стороне не было ограждения. Этот участок имеет крутой поворот, так называемый "тещин язык". Вот оттуда автобус опрокинулся в кювет", — сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка СК Егор Марков.

Ремонт автодороги. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
В Забайкалье на месте крупного ДТП с автобусом шел ремонт
Следователи намерены проверить правильность действий сотрудников компании, обслуживающей дорогу.

Кроме того, сотрудники СК установили владельца автобуса и изъяли для изучения необходимые документы. Также к материалам дела приобщены документы водителя автобуса. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Траур и панихида

По решению губернатора Забайкальского края семьям погибших в ДТП выплатят по миллиону рублей. Вторник 13 июня объявлен в регионе днем траура.

Министр транспорта Максим Соколов предложил губернатору оказать всю возможную помощь по ликвидации последствий аварии. Также готовность оказать помощь выразило Министерство здравоохранения.

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
На водителя автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, завели уголовное дело
В женском монастыре поселка Атамановка Читинского района в понедельник пройдет панихида по погибшим. Во вторник в Казанском кафедральном соборе Читы митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершит заупокойное богослужение в память о погибших.

Как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Священники и монашествующие помогали доставать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь, на месте аварии был митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых игумения Ольга (Василькова) лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу.

Читинская епархия также начала сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена