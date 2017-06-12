Крупное ДТП в Забайкалье: число жертв аварии возросло до 12 человек

КРАСНОЯРСК, ИРКУТСК, 12 июн — РИА Новости. Крупное ДТП произошло в ночь на 12 июня в Забайкалье: в крушении автобуса с паломниками погибли 12 человек и пострадали 37. Вторник объявлен в регионе днем траура. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Погибли 12 человек

Автобус марки KIA в ночь на понедельник съехал на обочину на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" и перевернулся. Он вез в Читу паломников после крестного хода в селе Урлук Красночикойского района. Крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю проводится ежегодно в день памяти иконы Пресвятой Богородицы "Споручница грешных" и собирает более тысячи паломников.

Первоначально сообщалось, что в ДТП погибли десять человек — девять женщин и один мужчина. Затем в краевом Минздраве уточнили, что среди погибших был ребенок. Позже число жертв крушения увеличилось до 12 — одна женщина скончалась по дороге в больницу Петровска-Забайкальского, а еще одна — на пути в больницу Бурятии. На данный момент опознаны только трое погибших.

Состояние пострадавших

В Центральную районную больницу Петровска-Забайкальского доставили 37 пострадавших.

"Среди пострадавших 30 женщин, в основном среднего возраста, около пятидесяти лет, четверо мужчин, трое детей, одна девочка в реанимации. Есть несколько пожилых, 1946-1947 годов рождения", — сообщила начальник отдела ГОЧС больницы Ольга Соловьева.

По ее словам, среди пострадавших есть жители Читы, Краснокаменска, Агинского Бурятского округа, Иркутской области, один человек — из Бурятии.

Еще два человека отказались от госпитализации.

Часть пострадавших вскоре перевезли в больницы Читы и Улан-Удэ, а наиболее тяжелых отправили в бурятские больницы, которые расположены ближе к месту ДТП.

В Бурятию доставили 12 человек, из них 11 в тяжелом, один — в крайне тяжелом состоянии. Среди них есть один ребенок, он находится в отделение травматологии в состоянии средней тяжести. К перевозкам раненых привлекли два вертолета Ми-8.

Авиация также помогла доставить людей в Читу. Два самолета Ан-2 уже доставили семь человек из Петровска-Забайкальского в краевую клиническую больницу и первую городскую клиническую больницу, третий борт перевозит еще трех человек. Четырех человек в тяжелом состоянии перевезли вертолетом Ми-8. Пятерых пострадавших перевозят три реанимобиля.

Водитель автобуса, перевозившего паломников, находится в реанимации в больнице Петровска-Забайкальского. Он в крайне тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма, перелом грудного отдела позвоночника. Он на искусственной вентиляции легких, перевозимть его нельзя.

К катастрофе привел "тещин язык"

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта. Следственный комитет со своей стороны проводит доследственную проверку.

Следователи осмотрели автобус, место происшествия и участок местности. Как выяснилось, на трассе, где опрокинулся автобус, шел ремонт, однако там не было предупредительных знаков и необходимого ограждения.

"На данном участке велись ремонтные работы и на внешней стороне не было ограждения. Этот участок имеет крутой поворот, так называемый "тещин язык". Вот оттуда автобус опрокинулся в кювет", — сообщил РИА Новости официальный представитель регионального главка СК Егор Марков.

Следователи намерены проверить правильность действий сотрудников компании, обслуживающей дорогу.

Кроме того, сотрудники СК установили владельца автобуса и изъяли для изучения необходимые документы. Также к материалам дела приобщены документы водителя автобуса. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Траур и панихида

По решению губернатора Забайкальского края семьям погибших в ДТП выплатят по миллиону рублей. Вторник 13 июня объявлен в регионе днем траура.

Министр транспорта Максим Соколов предложил губернатору оказать всю возможную помощь по ликвидации последствий аварии. Также готовность оказать помощь выразило Министерство здравоохранения.

В женском монастыре поселка Атамановка Читинского района в понедельник пройдет панихида по погибшим. Во вторник в Казанском кафедральном соборе Читы митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий совершит заупокойное богослужение в память о погибших.

Как только стало известно о ДТП, из Красного Чикоя и Петровска-Забайкальского приехали священники для оказания помощи. Священники и монашествующие помогали доставать раненых из перевернувшегося автобуса, оказывали психологическую помощь, на месте аварии был митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. Настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых игумения Ольга (Василькова) лично доставила несколько раненых в Петровск-Забайкальскую районную больницу.

Читинская епархия также начала сбор средств для семей погибших и пострадавших в ДТП.