Четверо пострадавших в ДТП в Томской области находятся в тяжелом состоянии

На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017

На месте ДТП с автобусом, перевозившим детей, в Томской области. 12 июня 2017

ТОМСК, 12 июн — РИА Новости. Четверо пострадавших в ДТП в Томской области — в тяжелом состоянии, одну пациентку оперируют врачи, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

"Всего в больницах региона 17 пострадавших: 12 — в Колпашево, пять — в Молчаново. Среди тех, что в Колпашево, четверо тяжелых. Тяжелых детей среди находящихся в больнице нет. Одна пациентка уже оперируется. По трем медики консультируются, выверяют диагнозы, по ним работают", — сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

Врио томского губернатора Сергей Жвачкин поручил заместителю губернатора по вопросам безопасности Игорю Толстоносову взять на особый контроль расследование ДТП и оказание помощи пострадавшим.

"Через пять минут к месту аварии были направлены все необходимые профильные службы, организована работа оперативного штаба главного управления МЧС. Сразу же был привлечен вертолет Ми-8 санитарной авиации — он доставил в Колпашевскую районную больницу 12 пострадавших. Пятерых пострадавших машины скорой помощи отвезли в Молчановскую районную больницу", — приводят региональные власти слова Толстоносова.

По данным администрации региона, пассажиры доставлены в больницы с ушибами и переломами разной степени тяжести, к наиболее сложным операциям подключены специалисты из Томска.

Ранее в пресс-службе УМВД РФ по Томской области сообщили, что рейсовый автобус опрокинулся на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот). По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением. Всего в салоне автобуса находились 27 человек. По предварительным данным, 24 человека пострадали, погиб пятимесячный ребенок, сообщили агентству в СУСК по Томской области.