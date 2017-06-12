Несанкционированная акция во Владивостоке обернулась потасовкой

ВЛАДИВОСТОК, 12 июн – РИА Новости. Несогласованная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке обернулась задержаниями и потасовкой ее участников с казаками, передает в понедельник корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщили ранее РИА Новости в администрации края, представители штаба Навального подали шесть заявок на проведение митингов, но все указанные в них площадки уже были заняты, и власти предложили другое место, от которого сторонники оппозиционера отказались.

В понедельник они вышли на Привокзальную площадь, где в это время проходили фестиваль и гуляния казаков. Как сообщил РИА Новости представитель дежурной части УМВД по Владивостоку, задержаний на площади не проводилось. Затем участники несанкционированной акции двинулись к памятнику адмиралу Макарову, на место подъехал наряд ОМОН, который по громкой связи попросил собравшихся разойтись. После того, как участники несогласованной акции отказались это сделать, сотрудники ОМОН задержали несколько человек, передаёт корреспондент РИА Новости.

Затем участники несанкционированной акции вернулись на Привокзальную площадь. Как передает корреспондент РИА Новости, их оттуда попытались вытеснить казаки, завязалась небольшая потасовка, ОМОН начал разнимать дерущихся.

Официальным комментарием полиции по факту задержаний и потасовки РИА Новости пока не располагает, полицейские на месте событий от комментариев отказались.

Между тем, координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Юрий Кучин был задержан, а также оштрафован на 20 тысяч рублей за незаконную организацию митинга, заявил в понедельник РИА Новости краевой парламентарий Артем Самсонов. Кучин является депутатом гордумы Владивостока и помощником депутата Самсонова.

"Кучина действительно задержали утром, прошло заседание в Первореченском суде Владивостока, ему выписали штраф в 20 тысяч рублей за организацию митинга", — сообщил Самсонов РИА Новости. Позднее Самсонов заявил, что Кучина вновь задержали на Привокзальной площади. Комментарием полиции относительно задержания городского депутата РИА Новости пока не располагает.