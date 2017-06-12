В Томской области опрокинулся автобус, погиб ребенок

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Рейсовый автобус опрокинулся в Томской области, в результате происшествия пострадали 17 человек и погиб пятимесячный ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по Томской области.

"Сегодня около 12 часов на 261-м километре трассы Томск-Колпашево (в районе поселка Сугот) произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, а также, по предварительной информации, пострадали 17 человек", — сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель рейсового автобуса не справился с управлением, он опрокинулся. Всего в салоне автобуса находилось 27 человек.

"В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка", — добавили в полиции.