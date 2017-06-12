Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Забайкалье, находится в реанимации

ИРКУТСК. 12 июн — РИА Новости. Водитель автобуса, перевозившего паломников в Забайкальском крае, находится в больнице города Петровск-Забайкальский в крайне тяжелом состоянии после ДТП, унесшего жизни 12 человек, сообщает РИА Новости начальник отдела ГОЧС центральной районной больницы города Ольга Соловьева.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус, который перевозил паломников из села Урлук Красночикойского района в Читу. По данным МЧС, в автобусе находился 51 человек. По последним данным, погибли 12 человек. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте УМВД России по Забайкальскому краю.

"Водитель 1962 года находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Транспортировать его нельзя. У него черепно-мозговая травма, перелом тел грудного отдела позвоночника. Он на искусственной вентиляции легких", — сообщила собеседник агентства.

В больнице Петровска-Забайкальского из 37 пациентов остались 19. Среди нетранспортабельных, кроме водителя, женщина с черепно-мозговыми травмами.

По словам Соловьевой, место аварии в народе называют "тещин язык". Это очень крутой поворот, где часто происходят тяжелые ДТП. На этот раз автобус упал на крышу с крутого спуска. Практически у всех пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы.