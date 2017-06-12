Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье выросло до 12

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае скончалась по пути в больницу; таким образом число погибших в аварии увеличилось до 12 человек, сообщили РИА Новости в минздраве края.

"Число жертв достигло 12 человек. По пути в больницу в Бурятию скончалась женщина", — сказала собеседница агентства.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 12 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.