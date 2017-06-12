Одиннадцать пострадавших в ДТП в Забайкалье находятся в тяжелом состоянии

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Одиннадцать человек, доставленных в Бурятию после ДТП в Забайкальском крае, находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом, сообщили РИА Новости в Центре медицины катастроф Бурятии.

"Одиннадцать человек в тяжелом состоянии. Один в крайне тяжелом", — сказал собеседник агентства.

Ранее Минздрав Забайкальского края сообщил, что наиболее тяжелых пострадавших доставляют в Бурятию, так больницы республики расположены ближе к месту ДТП.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным Минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек.

Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.