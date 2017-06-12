В Забайкалье опознаны трое погибших в крупном ДТП с автобусом

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Опознаны трое из 11 погибших в крупном ДТП с автобусом в Забайкальском крае, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

"На данный час опознано только три погибших. По некоторым пострадавшим также информация уточняется. Через несколько минут самолетом доставят в Читу троих раненых — одного в Горбольницу №1, двоих тяжелых — в Краевую клиническую больницу", — сказала собеседница агентства.

По ее данным, в аэропорту их уже встречает директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов, три медицинских машины, в каждой — бригада медиков.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус с паломниками. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу.

По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Управление федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал" заявило о создании специальной комиссии для выяснения причин ДТП.

"На место происшествия незамедлительно выехали специалисты ФКУ Упрдор "Южный Байкал" во главе с и.о. заместителя начальника управления, которые в настоящее время продолжают работать на месте ДТП. Для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии в ФКУ Упрдор "Южный Байкал" создана специальная комиссия", — сообщили в управлении.

По данным ведомства, в прошлом году на данном участке дороги проводился капитальный ремонт, в настоящее время подрядная организация выполняла там работы по гарантийному обслуживанию трассы. В данный момент специальная техника, предоставленная подрядчиком, проводит работы по подъему автобуса. Движение транспорта по трассе осуществляется в штатном режиме.