В Забайкалье после ДТП возбудили дело о нарушении эксплуатации транспорта

КРАСНОЯРСК, 12 июн — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта после крупного ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МВД Лариса Мартынова.

"Сегодня по факту ДТП возбуждено дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств)", — сказала она.

В воскресенье вечером на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По уточненным данным минздрава Забайкалья, автобус перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. По последним данным, погибли 11 человек. Как сообщали в Минздраве РФ, ранены порядка 40 человек, состояние 34 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Один человек находится в коме.