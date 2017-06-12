Московская прокуратура предостерегла от несогласованной акции на Тверской

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Прокуратура Москвы предупреждает, что любые попытки провести несогласованную акцию на Тверской улице 12 июня являются прямым нарушением закона, правоохранители будут вынуждены принять необходимые меры для пресечения подобных провокаций, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ в понедельник.

Ранее руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сказал РИА Новости, что заявитель акции 12 июня на проспекте академика Сахарова, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Роман Рубанов не отказывался от проведения митинга, заявление оппозиционера Алексея Навального о переносе акции на Тверскую улицу является провокацией.

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской города Москвы – прямое нарушение закона. Правоохранительные органы будут вынуждены принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве сообщили, что столичная прокуратура подготовила соответствующее предостережение оппозиционеру Алексею Навальному.

Как рассказали в ведомстве, Алексей Навальный и ряд общественных деятелей распространяют призывы на участие в публичных мероприятиях в форме шествия и митинга на Тверской улице 12 июня. Отмечается, что проведение акции на Тверской улице не согласовано со столичными властями. В ведомстве обращают внимание, что организаторам были предложены альтернативные места, на одно из которых — проспект Сахарова — они дали свое согласие.