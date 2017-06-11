ГУМЧС открыло горячую линию после крупного ДТП в Забайкальском крае

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. ГУМЧС по Забайкальскому краю открыло горячую линию после аварии с автобусом, в которой погибли 10 человек, сообщается на сайте МЧС России.

Ранее сообщалось, что на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" опрокинулся автобус. По данным МЧС, он перевозил 51 человека из села Красный Чикой в Читу. Пострадавших везут в больницу в Петровск-Забайкальский. По данным СК РФ, в результате происшествия 10 человек погибли, около 20 пострадали.

"Телефон доверия" главного управления МЧС России по Забайкальскому краю – 8 (3022) 35-61-61", — говорится в сообщении.