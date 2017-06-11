В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Забайкалье

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В результате ДТП в Забайкалье пострадал 41 человек, состояние 34 из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

"В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае пострадал 51 человек. Десять человек погибли в результате полученных травм… К настоящему моменту с места ДТП эвакуированы 34 человека. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое", — сказал он.

Салагай отметил, что сейчас прорабатывается вопрос эвакуации нескольких пострадавших в Читу. Глава Минздрава Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказать помощь региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших.