Следователи начали проверку после ДТП в Забайкалье, где погибли 10 человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следователи проводят проверку после ДТП в Забайкальском крае, в котором погибли 10 человек, еще 20 пострадали, сообщает пресс-служба Следственного комитета в воскресенье.

"Двенадцатого июня 2017 года около 00.00 (по местному времени — ред.) в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м километре трассы Иркутск — Чита опрокинулся автобус, в результате чего погибли 10 человек. По данному факту… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к настоящему времени известно, что инцидент произошёл с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся, 20 человек пострадали.

"Следователи приступили к работе на месте происшествия. В ближайшее время следователи проведут осмотр места дорожной аварии, выяснят обстоятельства, при которых произошло ДТП, опросят участников и очевидцев, затребуют документы на автобус и маршрут его движения. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)", — отмечает ведомство.