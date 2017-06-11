Источник сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва у МКАД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона на строительном рынке "Мельница" в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"При взрыве газового баллона на рынке "Мельница" в поселке Мосрентген пострадали пять человек, один их них госпитализирован в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.
По его словам, состояние четверых пострадавших средней тяжести. Обстоятельства взрыва выясняются.
Видео последствий взрыва на рынке "#Мельница" в Москвеhttps://t.co/xFIj3FVE3g#Москва #взрыв #происшествие pic.twitter.com/0aiJXnptVT— Пятый канал Новости (@5tv) 11 июня 2017 г.