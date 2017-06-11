Источник сообщил о пяти пострадавших в результате взрыва у МКАД

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Пять человек пострадали, по предварительным данным, в результате взрыва газового баллона на строительном рынке "Мельница" в Новой Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"При взрыве газового баллона на рынке "Мельница" в поселке Мосрентген пострадали пять человек, один их них госпитализирован в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние четверых пострадавших средней тяжести. Обстоятельства взрыва выясняются.

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