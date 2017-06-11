В Забайкальском крае в ДТП с автобусом погибли восемь человек

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Восемь человек погибли, еще 25 пострадали, по предварительным данным, в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На седьмом километре западнее населенного пункта Хохотуй, на 702-м километре федеральной автодороги "Байкал" съехал в кювет и опрокинулся пассажирский автобус. По предварительным данным, восемь человек погибли, 25 доставлены в лечебные учреждения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находился 51 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.