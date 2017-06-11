"Устал от жизни": найдена предсмертная записка стрелка из Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Предсмертная записка найдена на месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней, что устал от жизни.

"По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — добавил источник.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Что известно о стрелявшем

Следователи выяснили, что "кратовский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в субботу днем Зенков стал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Позже Зенков застрелил еще двух соседей.

Следователи не исключают, что при пожаре могла погибнуть и мать стрелка: в последнее время она болела и не могла передвигаться. Разбор завалов сгоревшего дома еще продолжается.

При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было. Следователи также считают, что у стрелка было много боеприпасов, ручных гранат, гладкоствольное оружие и пистолет "маузер".

Как отметила Петренко, с 1992 по 2014 годы Зенков работал в МЧС слесарем-ремонтником.

Спецоперация в Кратово

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу из окна своего дома открыл огонь по прохожим. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии начали штурм. Мужчина несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами, но после полуночи его ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы, кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.

По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчине не удалось выйти за пределы зоны оцепления спецоперации, его ликвидировали на территории собственного участка.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: "незаконный оборот оружия", "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Спецоперация по задержанию стрелка и эвакуация жителей в подмосковном Кратово

Возможно, торговал оружием

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Полученное таким образом оружие не состояло на учете.

"Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, проблемы, связанные с этим "бизнесом", могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу.

Рядом с телом нашли винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер", возможно, из них Зенков отстреливался от силовиков, отметил источник в правоохранительных органах.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.

Право на оружие — высокая степень ответственности

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ужесточения контроля над деятельностью "черных копателей" после стрельбы в подмосковном поселке Кратово.

По мнению депутата, нужно начать с уточнения условий выдачи лицензий на работу с металлоискателями и подобным оборудованием, позже можно будет рассмотреть вопрос и об ужесточении наказания за неправомерную поисковую деятельность.

В свою очередь, комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об увеличении санкции в виде лишения специального права вплоть до пожизненного за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.

Сейчас наказание составляет от одного до двух лет лишения прав на хранение и ношение оружия.

"Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья", — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что должно быть понимание, что право на оружие — это, в первую очередь, высокая степень ответственности перед законом, а главное — перед окружающими людьми.

Второй случай за неделю

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя карабина девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.

Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

В понедельник суд арестовал подозреваемого Сергея Егорова, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.