США
11.0611 июня19:26МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Устал от жизни": найдена предсмертная записка стрелка из Кратово

Сюжет:
Стрельба в подмосковном Кратово (49)
19:2411.06.2017
0130
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСитуация в поселке Кратово Московской областиСитуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Предсмертная записка найдена на месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней, что устал от жизни.

"По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — добавил источник.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

Что известно о стрелявшем

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Кратовский стрелок" привез часть оружия из командировки в Чечню
Следователи выяснили, что "кратовский стрелок" Игорь Зенков неоднократно был в горячих точках, но никогда не принимал участия в боевых действиях, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По ее словам, в субботу днем Зенков стал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Позже Зенков застрелил еще двух соседей.

Следователи не исключают, что при пожаре могла погибнуть и мать стрелка: в последнее время она болела и не могла передвигаться. Разбор завалов сгоревшего дома еще продолжается.

Сотрудники аварийно-спасательных служб и центра медицины катастроф дежурят на одной из улиц поселка Кратово
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Источник рассказал, что могло побудить "кратовского стрелка" открыть огонь
При нападении мужчина использовал оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у него не было. Следователи также считают, что у стрелка было много боеприпасов, ручных гранат, гладкоствольное оружие и пистолет "маузер".

Как отметила Петренко, с 1992 по 2014 годы Зенков работал в МЧС слесарем-ремонтником.

Спецоперация в Кратово

Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу из окна своего дома открыл огонь по прохожим. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии начали штурм. Мужчина несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами, но после полуночи его ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы, кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В МВД раскрыли подробности операции по ликвидации "кратовского стрелка"
По словам руководителя пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчине не удалось выйти за пределы зоны оцепления спецоперации, его ликвидировали на территории собственного участка.

Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: "незаконный оборот оружия", "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Спецоперация по задержанию стрелка и эвакуация жителей в подмосковном Кратово

Возможно, торговал оружием

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Полученное таким образом оружие не состояло на учете.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Следователи допросили отца "кратовского стрелка"
"Зенков мог не только коллекционировать оружие, которое он находил во время раскопок, но и продавать его на черном рынке. Данная версия сейчас прорабатывается", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, проблемы, связанные с этим "бизнесом", могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу.

Рядом с телом нашли винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер", возможно, из них Зенков отстреливался от силовиков, отметил источник в правоохранительных органах.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.

Право на оружие — высокая степень ответственности

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ужесточения контроля над деятельностью "черных копателей" после стрельбы в подмосковном поселке Кратово. 

Нужно ли ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия?
Результаты
Нужно ли ужесточить контроль за оборотом гражданского оружия?

  • 52.4%

    Конечно, условия лицензирования должны стать жестче

  • 47.6%

    Нет, требования и так строги
Все опросы
Голосовать
По мнению депутата, нужно начать с уточнения условий выдачи лицензий на работу с металлоискателями и подобным оборудованием, позже можно будет рассмотреть вопрос и об ужесточении наказания за неправомерную поисковую деятельность.

В свою очередь, комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об увеличении санкции в виде лишения специального права вплоть до пожизненного за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.

Сейчас наказание составляет от одного до двух лет лишения прав на хранение и ношение оружия.

Депутаты Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В Госдуме призвали жестче контролировать "черных копателей"
"Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья", — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что должно быть понимание, что право на оружие — это, в первую очередь, высокая степень ответственности перед законом, а главное — перед окружающими людьми.

Второй случай за неделю

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сотрудников Росгвардии и МВД, обезвредивших "кратовского стрелка", наградят
Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя карабина девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.

Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

В понедельник суд арестовал подозреваемого Сергея Егорова, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена