"Устал от жизни": найдена предсмертная записка стрелка из Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Предсмертная записка найдена на месте спецоперации по ликвидации "кратовского стрелка", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства не раскрыл ее дословный текст, однако отметил, что ее автор, Игорь Зенков, жалуется в ней, что устал от жизни.
"По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен", — добавил источник.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.
Что известно о стрелявшем
По ее словам, в субботу днем Зенков стал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также открыл огонь по незнакомым мужчине и женщине, которые проходили мимо и попытались помочь потушить пожар. От полученных ранений женщина скончалась в больнице. Позже Зенков застрелил еще двух соседей.
Следователи не исключают, что при пожаре могла погибнуть и мать стрелка: в последнее время она болела и не могла передвигаться. Разбор завалов сгоревшего дома еще продолжается.
Как отметила Петренко, с 1992 по 2014 годы Зенков работал в МЧС слесарем-ремонтником.
Спецоперация в Кратово
Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков в субботу из окна своего дома открыл огонь по прохожим. Прибывшие на место полицейские и бойцы Росгвардии начали штурм. Мужчина несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами, но после полуночи его ликвидировали. Жертвами Зенкова стали четыре человека, еще двое госпитализированы, кроме того, легкие ранения получили несколько силовиков.
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: "незаконный оборот оружия", "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
Прокуратура Московской области взяла расследование на особый контроль.
Возможно, торговал оружием
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Полученное таким образом оружие не состояло на учете.
По его словам, проблемы, связанные с этим "бизнесом", могли стать одной из причин, по которой мужчина устроил стрельбу.
Рядом с телом нашли винтовку Иж-18 и пистолет "Маузер", возможно, из них Зенков отстреливался от силовиков, отметил источник в правоохранительных органах.
Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.
Право на оружие — высокая степень ответственности
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил радиостанции "Говорит Москва" о необходимости ужесточения контроля над деятельностью "черных копателей" после стрельбы в подмосковном поселке Кратово.
52.4%Конечно, условия лицензирования должны стать жестче
47.6%Нет, требования и так строги
В свою очередь, комитет Госдумы по безопасности намерен обсудить вопрос об увеличении санкции в виде лишения специального права вплоть до пожизненного за ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения либо под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщил глава комитета Василий Пискарев.
Сейчас наказание составляет от одного до двух лет лишения прав на хранение и ношение оружия.
Он подчеркнул, что должно быть понимание, что право на оружие — это, в первую очередь, высокая степень ответственности перед законом, а главное — перед окружающими людьми.
Второй случай за неделю
Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.
В понедельник суд арестовал подозреваемого Сергея Егорова, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.