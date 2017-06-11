Мать "кратовского стрелка" могла погибнуть при пожаре, считают следователи

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следователи не исключают, что мать "кратовского стрелка" Игоря Зенкова могла погибнуть при пожаре, сообщила в воскресенье официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"На данный момент установлена следующая картина происшествия: днем 10 июня Зенков начал стрелять в соседа, а затем поджег свой сарай. Он также произвел выстрелы в проходивших мимо незнакомых мужчину и женщину, которые попытались помочь потушить пожар. Впоследствии женщина от полученных ранений скончалась в больнице. Позже он застрелил еще двоих соседей", — сказала она.

"Учитывая, что Зенков проживал со своей матерью, которая в последнее время болела и не могла передвигаться, следователи не исключают, что она также могла погибнуть. Точно это удастся установить только после полной ликвидации пожара в доме", — подчеркнула Петренко.

Она добавила, что сейчас следователи проводят секторальный осмотр места происшествия в поселке, изымают вещественные доказательства.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.