"Кратовский стрелок" привез часть оружия из командировки в Чечню

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

Сотрудники полиции стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок" Игорь Зенков использовал при нападении оружие старых образцов: часть он привез из командировки в Чечню, часть являлась самодельным, сообщила в воскресенье официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что "кратовский стрелок" был "черным копателем": нелегально выкапывал оружие времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу и модифицировал его. Оружие не состояло на учете.

"Что касается оружия, которое он использовал при нападении, то все оно было старых образцов. Часть оружия привезена им из командировки в Чечню, часть являлась самодельным. Никаких разрешений на хранение оружия у Зенкова не было. Основываясь на данных осмотра места происшествия и опроса свидетелей и очевидцев, следствие полагает, что у него были большое количество боеприпасов, ручные гранаты, гладкоствольное оружие и пистолет "маузер", — сказала она.

Следователи сообщили, что Зенков неоднократно бывал в горячих точках, но не участвовал непосредственно в боевых действиях. По информации СК, с 1992 по 2014 годы мужчина работал в МЧС на должности слесаря-ремонтника.

Житель подмосковного поселка Кратово, экс-сотрудник МЧС Игорь Зенков в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы, в ходе противостояния несколько силовиков получили легкие ранения.