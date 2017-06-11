Топ-менеджера "Роснано" арестовали

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест управляющего директора по инвестиционной деятельности корпорации "Роснано" Андрея Горькова по обвинению в махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Горькова меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 августа", — сказала судья Елена Ленская.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, фактически, считает следствие, финансируя его деятельность.

Следователь мотивировал самую суровую меру пресечения тем, что обвиняемый пытался скрыться от следствия, может уничтожить доказательства или повлиять на следствие. Прокурор следователя поддержал, назвав его ходатайство обоснованным.

Сам Горьков отметил, что задержан незаконно, поскольку он скрываться не собирался, а его вылет в командировку был запланирован давно. Он пояснил, что два года назад уже находился в том же кабинете у следователя, что и вчера, и являлся туда по звонку следователя. Так, отмечает он, не было необходимости его задерживать, ведь он мог явиться на допрос, если бы следователь ему позвонил.

"Вину не признаю. Свои пояснения я дал. На момент отзыва лицензии у банка, у меня не было возможности распоряжаться финансами. Все эпизоды, которые рассматривает следствие, относятся к 2009, 2010, 2011 годам, уничтожить доказательства я никак не смогу", — сказал топ-менеджер.

Адвокат обвиняемого утверждает, что Горьков еще за восемь месяцев до отзыва лицензии у указанного банка был с финансовой должности переведен на другую. Защита, отметив, что основания для ареста Горькова нет, предложила суду 50 миллионов рублей в качестве залога.

Уголовное дело возбуждено 9 июня 2017 года. Горьков был задержан на следующий день, тогда же следствие предъявило ему обвинение в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). Вину топ-менеджер отрицает, отмечая, что на момент отзыва лицензии у банка, у него не было полномочий распоряжаться деньгами корпорации.

В конце 2014 года указанный банк лишился лицензии, а "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, следует из сообщения Следственного комитета, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.