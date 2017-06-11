Брата топ-менеджера "Роснано" объявили в розыск

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Брат управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова объявлен в оперативный розыск по делу о махинациях с деньгами корпорации на сумму более 700 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Дело оперативно-розыскной деятельности в отношении Евгения Горькова, подписанное заместителем главы ГУЭБиПК МВД России — это ваш брат, я так понимаю, — из которого следует, что по месту регистрации его обнаружить не удалось", — огласила судья Елена Ленская материалы дела об аресте Андрея Горькова.