Топ-менеджер "Роснано" Горьков не признал себя виновным в махинациях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрей Горьков отрицает вину по делу о махинациях с деньгами корпорации на 738 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос о его аресте.

"Горьков был задержан 10 июня, затем допрошен в качестве подозреваемого, после ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Вину он не признал", — сказал следователь в суде.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "Роснано" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность, считает следствие.

В конце 2014 года банк лишился лицензии, а "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, следует из сообщения СК РФ, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.