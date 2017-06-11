Топ-менеджеру "Роснано" Горькову предъявлено обвинение

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следствие предъявило официальное обвинение управляющему директору по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрею Горькову, задержанному в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "РОСНАНО" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Следствие полагает, что он причинил корпорации ущерб в 738 миллионов рублей.