Топ-менеджеру "Роснано" Горькову предъявлено обвинение

Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО РОСНАНО Андрей Горьков и управляющий директор по инвестиционной деятельности РОСНАНО Сергей Вахтеров

Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО РОСНАНО Андрей Горьков и управляющий директор по инвестиционной деятельности РОСНАНО Сергей Вахтеров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Следствие предъявило официальное обвинение управляющему директору по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрею Горькову, задержанному в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Горькову предъявлено обвинение по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", — сказала она.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "РОСНАНО" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность. Следствие полагает, что он причинил корпорации ущерб в 738 миллионов рублей.