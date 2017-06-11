После пропажи мальчика у водохранилища на Урале завели уголовное дело

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту пропажи четырехлетнего мальчика в окрестностях водохранилища в Свердловской области, сообщает региональное следственное управление СК.

Утром в субботу на берегу Рефтинского водохранилища пропал четырехлетний ребенок. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и мужчина отпустил его. Родителей позднее проверили на детекторе лжи, устройство показало, что они не причастны к исчезновению мальчика.

"С целью установления всех обстоятельств исчезновения ребенка следственным путем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности", — информирует ведомство.

По данным СК, рыбаки на берегу водохранилища рассказали родителям потерявшегося мальчика, что ребенок подходил к ним, приняв их палатку за свою, но затем ушел обратно в лес.

"Пока не удалось установить тех рыбаков, к которым выходил из леса мальчик, приняв их палатку за свою. Вскоре после общения с родителями ребенка, самостоятельно искавшими мальчика, рыбаки покинули берег водохранилища. По имеющейся информации, эта группа рыбаков в количестве пяти человек прибыла на берег водохранилища на двух автомашинах марки Toyota. Они располагались на противоположном детскому лагерю "Искорка" берегу. В этой связи следствие обращается к указанным гражданам с убедительной просьбой связаться с органами СКР", — отмечает следствие.

При пропаже детей уголовные дела возбуждаются в связи с необходимостью провести следственные действия, которые без заведенного дела организовать нельзя. Это не значит, что ребенок, по мнению следствия, обязательно погиб.