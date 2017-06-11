Стрельба в Кратово: мужчина несколько часов вел огонь по прохожим

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Глава МВД сообщил, что четыре спецназовца в ходе противостояния получили легкие ранения.

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.

Несколько часов стрелял по прохожим и силовикам



Местный житель забаррикадировался в своем доме и начал стрелять из окна по случайным прохожим в субботу вечером. Четыре человека стали его жертвами, еще двое были госпитализированы с ранениями.

"По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека", — сообщила РИА Новости позже начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

На место происшествия прибыли полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм. Однако ситуация осложнилась тем, что "стрелок" оказался вооружен гранатами.

Во время противостояния между "стрелком" и правоохранителями загорелась крыша дома, где засел мужчина. Уже через час дом горел по всей площади, а еще часом позже выгорел полностью. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в доме проживали еще четыре человека, были ли они дома — известно не было.

Через некоторое время появились сообщения — сначала о том, что мужчина смог покинуть дом, в котором укрывался, а затем, что местоположение "стрелка" обнаружено и он окружен, слышна стрельба.

Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр" Росгвардии, два бронетранспортера.

Мужчина несколько часов оказывал сопротивление, но был ликвидирован.

"Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

"К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия, от рук преступника оно пострадало", — добавил Колокольцев.

По словам министра, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток, добавил он.

Соседи недоумевают, следствие разберется



Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия (222), убийство двух и более лиц (105 часть 2) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317).

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — заключил глава МВД.

В прокуратуре Московской области сообщили, что взяли на особый контроль расследование этого дела.

Соседи "кратовского стрелка" не понимают, что могло толкнуть мужчину на преступление.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и все", — сказал РИА Новости один из соседей.

Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне. "Вроде как, он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что "стрелок" в Чечне не воевал, вел себя "тихо и спокойно", и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что "стрелок" — бывший сотрудник МЧС.

"Его зовут Игорь Зенков, он бывший сотрудник МЧС", — сказал собеседник агентства.

Незарегистрированное оружие



По предварительным данным, "кратовский стрелок" использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкапывал в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.

"Оружие, которое он ("кратовский стрелок") использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — и также времен Великой Отечественной войны.

Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков заявил РИА Новости в связи со стрельбой в Кратово и в Тверской области, что необходим медицинский контроль за получившими разрешение на оружие.

"Необходимо исключить случаи приобретения за деньги справок о состоянии здоровья человека, приобретающего оружие. Кроме того, за людьми, у которых уже есть оружие, необходим контроль по линии медиков", — сказал собеседник.

По его словам, нет гарантии того, что даже получившие оружие по всем правилам люди не получат позже заболевание, которое может препятствовать владению им.