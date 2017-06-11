США
11.0611 июня03:55МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Стрельба в Кратово: мужчина несколько часов вел огонь по прохожим

Сюжет:
Стрельба в подмосковном Кратово (35)
03:2911.06.2017
(обновлено: 03:32 11.06.2017)
020041
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСитуация в поселке Кратово Московской областиСитуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Житель подмосковного поселка Кратово, которого соседи называли "тихоней", в субботу вечером из окна своего дома открыл огонь по прохожим, а затем несколько часов отстреливался от силовиков и забрасывал их найденными в лесу гранатами. После полуночи "стрелок" был ликвидирован, его жертвами стали четыре человека, еще двое были госпитализированы. Глава МВД сообщил, что четыре спецназовца в ходе противостояния получили легкие ранения.

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек. По данным МВД, он пил в компании малознакомых людей в дачном доме, а когда завязалась ссора — уехал к себе домой, но через некоторое время вернулся с охотничьим ружьем и открыл стрельбу, выжил лишь один человек.

Несколько часов стрелял по прохожим и силовикам

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Источник: "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ
Местный житель забаррикадировался в своем доме и начал стрелять из окна по случайным прохожим в субботу вечером. Четыре человека стали его жертвами, еще двое были госпитализированы с ранениями.

"По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы", — сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД.

"По уточненным данным, в результате инцидента погибли четыре человека", — сообщила РИА Новости позже начальник пресс-службы подмосковного управления МВД Татьяна Петрова.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МВД заявило о пострадавших жителях в ходе спецоперации в Кратово
На место происшествия прибыли полиция, бойцы Росгвардии, бригады медиков и следователи. Правоохранители оцепили место происшествия и начали штурм. Однако ситуация осложнилась тем, что "стрелок" оказался вооружен гранатами.

Во время противостояния между "стрелком" и правоохранителями загорелась крыша дома, где засел мужчина. Уже через час дом горел по всей площади, а еще часом позже выгорел полностью. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в доме проживали еще четыре человека, были ли они дома — известно не было.

Через некоторое время появились сообщения — сначала о том, что мужчина смог покинуть дом, в котором укрывался, а затем, что местоположение "стрелка" обнаружено и он окружен, слышна стрельба.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МВД подтвердило ликвидацию "кратовского стрелка"
Все дороги в месте проведения спецоперации были перекрыты для автомобилей и пешеходов, дома оцепили правоохранители. На место были стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии: военный и полицейский грузовики, бронированный автомобиль "Тигр" Росгвардии, два бронетранспортера.

Мужчина несколько часов оказывал сопротивление, но был ликвидирован.

"Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает", — заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Соседи "кратовского стрелка" рассказали, что он был "тихоней"
Как сообщил в свою очередь командующий Центральным округом Росгвардии Павел Дашков, касательные ранения получили четыре сотрудника подмосковного СОБР.

"К сожалению, пострадало гражданское население, которое оказалось в зоне проведения спецмероприятия, от рук преступника оно пострадало", — добавил Колокольцев.

По словам министра, личный состав полиции и Росгвардии работал в сложных условиях, дополнительные сложности создало наступление темного времени суток. Территория проведения спецоперации составила около 36 соток, добавил он.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСитуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Ситуация в поселке Кратово Московской области

Соседи недоумевают, следствие разберется

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Кратовского стрелка" ликвидировали в ходе спецоперации
Следователи возбудили уголовное дело по трем статьям: незаконный оборот оружия (222), убийство двух и более лиц (105 часть 2) и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (317).

"Следствие даст оценку действиям преступника и установит все мотивы", — заключил глава МВД.

В прокуратуре Московской области сообщили, что взяли на особый контроль расследование этого дела.

Соседи "кратовского стрелка" не понимают, что могло толкнуть мужчину на преступление.

"Он тихоня был. Ни детей, никого. Жил с матерью, мать лежала давно. Вроде как больная. Забитый был человек, я его лично не знал, несколько раз видел — и все", — сказал РИА Новости один из соседей.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Кратово два бронетранспортера Росгвардии подошли к месту спецоперации
Он предположил, что причиной внезапного поведения мужчины могло стать то, что он воевал в Чечне. "Вроде как, он в Чечне воевал", — сказал мужчина.

Стоявший рядом пожилой человек, слышавший беседу, сказал, что "стрелок" в Чечне не воевал, вел себя "тихо и спокойно", и понятной причины, которая объяснила бы его поступки в субботу, нет.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что "стрелок" — бывший сотрудник МЧС.

"Его зовут Игорь Зенков, он бывший сотрудник МЧС", — сказал собеседник агентства.

Незарегистрированное оружие

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Кратово стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии
По предварительным данным, "кратовский стрелок" использовал оружие времен Великой Отечественной войны, которое он незаконно выкапывал в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, лицензии выдает Росгвардия.

"Оружие, которое он ("кратовский стрелок") использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сообщил РИА Новости информированный источник.

По его словам, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — и также времен Великой Отечественной войны.

Ситуация в поселке Кратово Московской области
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дом подозреваемого в стрельбе в Кратово выгорел полностью
Председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков заявил РИА Новости в связи со стрельбой в Кратово и в Тверской области, что необходим медицинский контроль за получившими разрешение на оружие.

"Необходимо исключить случаи приобретения за деньги справок о состоянии здоровья человека, приобретающего оружие. Кроме того, за людьми, у которых уже есть оружие, необходим контроль по линии медиков", — сказал собеседник.

По его словам, нет гарантии того, что даже получившие оружие по всем правилам люди не получат позже заболевание, которое может препятствовать владению им.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена