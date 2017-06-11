Источник: "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок", по предварительным данным, незаконно выкапывал оружие полувековой давности в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя, сообщил РИА Новости информированный источник. Использованные "стрелком" гранаты были того же периода, добавил собеседник.

В МВД ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сказал собеседник агентства.

По его словам, гранаты, которыми "стрелок" закидывал бойцов спецназа, были не оборонительные, а наступательные — также времен Великой Отечественной войны.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее рассказал, что мужчина несколько часов отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты.

Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, занимается этим Росгвардия.