Источник: "Кратовский стрелок" использовал оружие времен ВОВ

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. "Кратовский стрелок", по предварительным данным, незаконно выкапывал оружие полувековой давности в подмосковном лесу и модифицировал, официально не регистрируя, сообщил РИА Новости информированный источник. Использованные "стрелком" гранаты были того же периода, добавил собеседник.
"Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времен Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал", — сказал собеседник агентства.
Глава МВД Владимир Колокольцев ранее рассказал, что мужчина несколько часов отстреливался от правоохранителей и бросал в них гранаты.
Хранение оружия и патронов в России подлежит государственному лицензированию, занимается этим Росгвардия.