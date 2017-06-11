МВД подтвердило ликвидацию "кратовского стрелка"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Устроивший стрельбу в подмосковном Кратово мужчина ликвидирован, сообщил РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее о ликвидации мужчины сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Злоумышленника удалось обнаружить в ходе совместных слаженных действий сотрудников МВД России и Росгвардии. При задержании он оказал активное сопротивление и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов", — сообщила официальный представитель МВД.

В ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Неделей ранее в Тверской области электрик застрелил из зарегистрированного на его имя ружья девять человек.

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