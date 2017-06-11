Полиция проводит обыск у политика Мальцева

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Полиция проводит обыск в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Обыск проходит в Лохино под Одинцово в рамках дела о нападении на полицейского на акции 26 марта. В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения", — сказал адвокат.
Тверской суд Москвы 14 апреля назначил Мальцеву 15 суток административного ареста, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции". Мосгорсуд 17 апреля подтвердил законность решения об аресте политика.