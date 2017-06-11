Полиция проводит обыск у политика Мальцева

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Полиция проводит обыск в подмосковном доме у политика Вячеслава Мальцева в рамках дела о нападении на полицейских на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.

"Обыск проходит в Лохино под Одинцово в рамках дела о нападении на полицейского на акции 26 марта. В настоящее время там задержан Алексей Политиков. По моим данным, будет допрос, а затем избрание меры пресечения", — сказал адвокат.

Ранее Мальцев был на 15 суток арестован за неповиновение полиции на несанкционированной акции 26 марта в центре Москвы. Его также попытались допросить по этому делу в качестве свидетеля, но он отказался давать показания.

Тверской суд Москвы 14 апреля назначил Мальцеву 15 суток административного ареста, признав его виновным по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Согласно материалам, политик в ходе несанкционированной акции, двигаясь в составе колонны, "стал вырываться, отталкивать сотрудников полиции, чем проявил отказ в выполнении требования полиции". Мосгорсуд 17 апреля подтвердил законность решения об аресте политика.