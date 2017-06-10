Дело о стрельбе в Подмосковье возбудили по трем статьям

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дело о стрельбе в Подмосковье возбуждено по трем статьям, в том числе о ранении сотрудника правоохранительных органов, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка ГСУ СК России Елена Фокина.

"Дело возбуждено по трем составам — статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статье 222 УК РФ (незаконный оборот орудия) и части 2 статьи 105 УК РФ(убийство двух и более лиц)", — сказала она.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома в поселке Кратово Раменского района. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

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