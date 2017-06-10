Раненная при стрельбе в Подмосковье женщина умерла в больнице

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пострадавшая в результате стрельбы в подмосковном поселке женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Елена Фокина.

Ранее Фокина сообщала, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье. В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

"Женщина, пострадавшая во время стрельбы, умерла в больнице. Ее муж находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики", — сказала она.

Растет число жертв бойни в Подмосковье. Тела лежат на простреливаемой территории — их нет возможности эвакуировать https://t.co/gDWp5uXv6j — НТВ (@ntvru) 10 июня 2017 г.

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