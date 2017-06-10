Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, конфликтовал с соседями

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке, ранее все время конфликтовал с соседями, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Жители поселка рассказывают, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями", — сказал собеседник агентства.

Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы, загораживал ему солнце на участке.

В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека.

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