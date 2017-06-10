Мужчина, устроивший стрельбу в Подмосковье, конфликтовал с соседями

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу в подмосковном поселке, ранее все время конфликтовал с соседями, сообщил в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Жители поселка рассказывают, что их 50-летний односельчанин был конфликтным, постоянно что-то делил с соседями", — сказал собеседник агентства.
Один из последних конфликтов произошел с соседом, который якобы, загораживал ему солнце на участке.
В пресс-службе ГУМВД по Московской области ранее сообщили, что мужчина открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома. Ситуация осложнилась, когда стало известно, что злоумышленник, предположительно, вооружен гранатой.
Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что в результате стрельбы пострадали три человека.
Очевидцы рассказали о страшной бойне в подмосковном Кратово #Кратово #стрельба #полицияhttps://t.co/dUi0WfM9AV pic.twitter.com/6c5ubrES57— Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.