После стрельбы в подмосковном Кратово возбудили дело об убийстве

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Уголовное дело по статье убийство возбуждено после стрельбы в Подмосковье, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Елена Фокина.

В субботу житель подмосковного поселка Кратово открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома. Сообщалось о трех пострадавших. Фокина также сообщала, что пострадавшая в результате стрельбы женщина умерла в больнице, за жизнь ее мужа борются врачи.

"Дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство)", — сказала она.

Растет число жертв бойни в Подмосковье. Тела лежат на простреливаемой территории — их нет возможности эвакуировать https://t.co/gDWp5uXv6j — НТВ (@ntvru) 10 июня 2017 г.

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