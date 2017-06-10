У "кратовского стрелка" с собой граната, силовики не могут войти в дом

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Силовики не могут войти в дом в подмосковном Кратово, где забаррикадировался устроивший стрельбу мужчина, потому что тот, предположительно, вооружен гранатой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье. В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома. При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.

"Силовики пока не могут войти в дом, потому что мужчина, предположительно, вооружен гранатой", — сказал собеседник агентства.

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