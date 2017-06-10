У "кратовского стрелка" с собой граната, силовики не могут войти в дом

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Силовики не могут войти в дом в подмосковном Кратово, где забаррикадировался устроивший стрельбу мужчина, потому что тот, предположительно, вооружен гранатой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье. В пресс-службе ГУМВД по Московской области сообщили, что мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома. При этом источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бойцы Росгвардии и полицейские начали штурм дома.
"Силовики пока не могут войти в дом, потому что мужчина, предположительно, вооружен гранатой", — сказал собеседник агентства.
Очевидцы рассказали о страшной бойне в подмосковном Кратово #Кратово #стрельба #полицияhttps://t.co/dUi0WfM9AV pic.twitter.com/6c5ubrES57— Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.