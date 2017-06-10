В Самаре маршрутка врезалась в столб, пострадали девять человек

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом, который врезался в столб в Самаре, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"После столкновения маршрутного микроавтобуса с опорой освещения в Промышленном районе Самары госпитализированы девять человек, в том числе ребенок", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в микроавтобусе находились 13 человек. Обстоятельства ДТП выясняются.