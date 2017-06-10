США
10.0610 июня19:58МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Погибшие в Приморье дети хотели сделать селфи на фоне поезда

19:1510.06.2017
(обновлено: 19:47 10.06.2017)
096013
© Fotolia / Deyan GeorgievРебенок на железной дороге. Архивное фотоРебенок на железной дороге. Архивное фото
© Fotolia / Deyan Georgiev

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дети в Приморье, которых сбил поезд, хотели сделать селфи на фоне приближающегося локомотива, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Автомобили детской скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
В Приморье локомотив сбил детей, три ребенка погибли, один ранен

Ранее сообщалось, что локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края: три ребенка погибли, один был серьезно травмирован. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта.

"По предварительной информации установлено, что четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава", — говорится в сообщении.

Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В Приморье после гибели детей под поездом завели уголовное дело
В стремлении сделать эффектный кадр люди по всему миру нередко попадают в неприятные, а подчас и опасные для жизни ситуации. Так, в марте 13-летний итальянец Леандро Челия погиб, не успев покинуть железнодорожный путь, где он пытался сделать селфи на фоне приближающегося скорого поезда. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибам.

В апреле этого года юноша из Тюмени сорвался и упал с 20 этажа, пытаясь сделать экстремальное селфи на перилах балкона лестничной площадки. Одной из самых громких в прошлом году историй подобного рода, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы.

Опасные селфи
© AP Photo / Manu FernandezСелфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.Туристы делают селфи во время митинга в Барселоне. Испания, 2014
© AP Photo / Manu Fernandez
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaНо вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.Шведский велосипедист делает селфи на шоссе в Испании. 2014 год
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
© AFP 2017 / Andrew Harnik Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.Госсекретарь США Джон Керри делает селфи в Национальнм парке Найроби. 2015 год
© AFP 2017 / Andrew Harnik
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
© AFP 2017 / Ahmad Abdul FatahВ мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.Египтянин делает селфи на станции метро в Каире. 2015 год
© AFP 2017 / Ahmad Abdul Fatah
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
© Fotolia / oneinchpunchЛюди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.Пара делает селфи во время отдыха на яхте
© Fotolia / oneinchpunch
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
© AP Photo / Ted S. WarrenВ частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.Подростки делают селфи с оружием в Вашингтоне, США. 2015 год
© AP Photo / Ted S. Warren
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
© AP Photo / Rajanish KakadeДаже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.Жители Индии делают селфи на затопленных улицах во время дождя в Мумбаи. 2015 год
© AP Photo / Rajanish Kakade
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
© AP Photo / Peter DejongОпасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.Девушки делают селфи во время томатного боя в Амстердаме. 2014 год
© AP Photo / Peter Dejong
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
© AFP 2017 / Roslan RahmanКрыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.Посетительница бассейна на крыше небоскреба в Сингапуре. 2014 год
© AFP 2017 / Roslan Rahman
Крыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.
© Fotolia / Eugenio MarongiuОколо 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.Молодая пара делает селфи за рулем автомобиля
© Fotolia / Eugenio Marongiu
Около 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.
© AFP 2017 / Karen BleierБудучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.Мужчина делает селфи с помощью фотоаппарата на куполе Капитолия в США. 2013 год
© AFP 2017 / Karen Bleier
Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
© AFP 2017 / Brendan SmialowskiВ стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.Девушка делает селлфи во время пересечения проезжей части в Вашингтоне, США. 2015 год
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.
/

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена