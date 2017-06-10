Погибшие в Приморье дети хотели сделать селфи на фоне поезда

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дети в Приморье, которых сбил поезд, хотели сделать селфи на фоне приближающегося локомотива, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Ранее сообщалось, что локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края: три ребенка погибли, один был серьезно травмирован. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта.

"По предварительной информации установлено, что четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава", — говорится в сообщении.

В стремлении сделать эффектный кадр люди по всему миру нередко попадают в неприятные, а подчас и опасные для жизни ситуации. Так, в марте 13-летний итальянец Леандро Челия погиб, не успев покинуть железнодорожный путь, где он пытался сделать селфи на фоне приближающегося скорого поезда. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибам.

В апреле этого года юноша из Тюмени сорвался и упал с 20 этажа, пытаясь сделать экстремальное селфи на перилах балкона лестничной площадки. Одной из самых громких в прошлом году историй подобного рода, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы.