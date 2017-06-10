Погибшие в Приморье дети хотели сделать селфи на фоне поезда
19:1510.06.2017
(обновлено: 19:47 10.06.2017)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Дети в Приморье, которых сбил поезд, хотели сделать селфи на фоне приближающегося локомотива, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Ранее сообщалось, что локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края: три ребенка погибли, один был серьезно травмирован. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта.
"По предварительной информации установлено, что четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет вместе с двумя девочками 10 и 13 лет решили сделать селфи на фоне проходящего грузового поезда. Для этого подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава", — говорится в сообщении.
В стремлении сделать эффектный кадр люди по всему миру нередко попадают в неприятные, а подчас и опасные для жизни ситуации. Так, в марте 13-летний итальянец Леандро Челия погиб, не успев покинуть железнодорожный путь, где он пытался сделать селфи на фоне приближающегося скорого поезда. Двум его приятелям повезло, они отделались небольшими ушибам.
В апреле этого года юноша из Тюмени сорвался и упал с 20 этажа, пытаясь сделать экстремальное селфи на перилах балкона лестничной площадки. Одной из самых громких в прошлом году историй подобного рода, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы.
Селфи на фоне беспорядков, различных ЧП - одно из "завоеваний" современного мира, в который пришли смартфоны.
Но вместе со всеми плюсами современного мира появляются и новые угрозы, отмечают специалисты. "Погоня за "лайками" в соцсетях может привести к дороге смерти", - напоминают в МВД России.
Не остался в стороне от модного веяния и госсекретарь Джон Керри. Во время посещения Национального парка в Найроби он не удержался и сделал селфи со слоненком.
В мае 18-летняя девушка погибла в Румынии, пытаясь сфотографировать себя на крыше поезда. Неосторожно ступив в зону линии электропередачи, она была убита разрядом тока в 27 тысяч вольт. В конце апреля электричка едва не сбила пятерых юных парижанок, делавших коллективное селфи на железнодорожных путях. В результате движение поездов в парижском регионе было серьезно нарушено. Рисковал жизнью и этот египтянин, который делал селфи на фоне прибывающего поезда.
Люди ищут новые ракурсы и новые необычные места для селфи, при этом забывают об осторожности и пренебрегают мерами безопасности, отмечает официальный представитель МВД.
В частности, в 2014 году 21-летний мексиканец случайно выстрелил в себя, пытаясь использовать ружье как опору во время селфи - молодой человек вместе с кнопкой телефона нажал на курок. А одной из самых громких историй, которую обсуждали даже в иностранных СМИ, стало неудачное селфи москвички с чужим травматическим пистолетом, закончившееся случайным выстрелом и тяжелейшим ранением головы в мае этого года.
Даже проливной дождь не способен остановить любителей селфи.
Опасность травмы - также не причина для селфиманов оставить в покое телефон.
Крыши небоскребов - излюбленные места фанатов селфи.
Около 100 несчастных случаев с любителями селфи, в том числе десятки с летальным исходом, отмечены в России с начала этого года.
Будучи первоначально популярным среди молодежи, селфи стало популярным и среди взрослых.
В стремлении сделать эффектный кадр любители селфи по всему миру нередко попадают в опасные для жизни ситуации.