Силовики штурмуют дом в Подмосковье, где укрылся стрелявший по прохожим

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом в подмосковном Кратово, в котором укрылся стрелявший по прохожим из охотничьего ружья мужчина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье.

"Бойцы Росгвардии и полиция начали штурм", — сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, в доме, где забаррикадировался мужчина, проживают еще четыре человека. Были и они дома пока не известно.

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