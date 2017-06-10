Силовики штурмуют дом в Подмосковье, где укрылся стрелявший по прохожим

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Бойцы Росгвардии и полицейские штурмуют дом в подмосковном Кратово, в котором укрылся стрелявший по прохожим из охотничьего ружья мужчина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Бойцы Росгвардии и полиция начали штурм", — сказал собеседник агентства.
По данным источника в правоохранительных органах, в доме, где забаррикадировался мужчина, проживают еще четыре человека. Были и они дома пока не известно.
Первое видео из подмосковного Кратово, где неизвестный расстрелял людей #Кратово #стрельба #полицияhttps://t.co/ckWXedV6QC pic.twitter.com/VSDNwt6L7B— Пятый канал Новости (@5tv) 10 июня 2017 г.