В Подмосковье мужчина стрелял по прохожим из охотничьего ружья

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина в Подмосковном поселке стрелял по прохожим из охотничьего ружья с территории своего дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Ранее помощник руководителя подмосковного главка СК России Елена Фокина сообщила, что три человека пострадали в результате стрельбы в Подмосковье.

"По предварительной информации, в поселке Кратово мужчина 1967 года рождения с территории своего домовладения открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья. В результате стрельбы несколько человек получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено сотрудниками полиции.

"Проводится весь комплекс необходимых мероприятий направленных на задержание злоумышленника", — добавили в полиции.