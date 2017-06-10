На Кубани в ДТП погибли два человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Два человека погибли, еще пять пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Славянском районе Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла в 14.10 мск на объездной дороге станицы Анастасиевской Славянского района.

"По предварительным данным, Ford Focus выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП один пассажир Ford Focus скончался на месте, еще двое пострадали, также водитель иномарки был доставлен в ЦРБ, где позже скончался", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, в Toyota пострадали три человека, двое из которых – несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в больницу.