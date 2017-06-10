В Подмосковье мужчина открыл стрельбу из окна частного дома

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Двое ранены в результате стрельбы из окна частного дома в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина забаррикадировался в своем доме в деревне Кратово Раменского района. По предварительной информации, он начал стрелять по людям из окна дома, в результате ранены двое", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на место происшествия стянуты полицейские и медицинские службы. РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.