В Приморье после гибели детей под поездом завели уголовное дело

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта после гибели трех детей под колесами локомотива в Приморье, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что локомотив сбил детей на железнодорожном перегоне в Надеждинском районе Приморского края. В результате происшествия погибли три ребенка, один был серьезно травмирован.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.