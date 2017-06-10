Директор "РОСНАНО" по инвестиционной работе причинил ущерб в 738 млн рублей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие полагает, что задержанный по подозрению в злоупотреблении полномочиями управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрей Горьков причинил корпорации ущерб в 738 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 годы вопреки интересам "РОСНАНО" размещал на постоянной основе деньги корпорации в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчётно-кассового обслуживания, фактически финансируя его деятельность.

"В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "РОСНАНО" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей", — сказала Петренко.