Директор "РОСНАНО" по инвестиционной работе причинил ущерб в 738 млн рублей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие полагает, что задержанный по подозрению в злоупотреблении полномочиями управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрей Горьков причинил корпорации ущерб в 738 миллионов рублей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "РОСНАНО" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей", — сказала Петренко.