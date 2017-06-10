В Москве задержали управляющего директора "Роснано"

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Управляющий директор по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрей Горьков задержан в Москве по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "РОСНАНО" Андрея Горькова по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)…. Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж", — сказала она.