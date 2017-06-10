СК проверит владимирских медиков, чей пациент умер в подвале больницы

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следственный комитет (СК) России проверит владимирских медиков, у которых пациент ушел из палаты больницы и, умерев в подвале, пролежал там три месяца, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин после сюжета на одном из федеральных телеканалов о том, что 40-летний мужчина во время пребывания в больнице во Владимирской области самостоятельно покинул палату, и лишь спустя три месяца его тело было обнаружено в подвале этого медучреждения. Как сообщили СМИ, ни дежурный врач, ни медсестры не видели момент ухода пациента, а сам факт исчезновения мужчины выявили лишь на следующий день и не сообщили своевременно о произошедшем в правоохранительные органы.

По факту смерти мужчины органами управления СК по Владимирской области была проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

"Александр Бастрыкин дал поручение Главному управлению процессуального контроля СК России проверить обоснованность данного решения, а также дать правовую оценку действиям медицинского персонала больницы", — говорится в сообщении.