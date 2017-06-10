В Чите арестовали подростка, чьими конфетами с наркотиками отравились дети

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
"По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером. Наркотики были обнаружены следователями при производстве обыска в рамках расследования уголовного дела об отравлении детьми конфетами… наркотическое средство, обнаруженное на конфетных обертках, совпадает с изъятым у подростка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи предъявили подростку обвинение и допросили его в присутствии адвоката. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учел доводы следствия о том, что на свободе обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от правоохранителей, поэтому был заключен под стражу.