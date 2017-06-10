В Чите арестовали подростка, чьими конфетами с наркотиками отравились дети

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что четыре подростка и четырехлетний ребенок в Забайкальском крае госпитализированы с отправлением после употребления синтетического наркотика. В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю РИА Новости сообщили, что несовершеннолетние попали в больницу после употребления конфет, которые они нашли на улице.

"По данным следствия, обвиняемый незаконно приобрел и хранил для личного употребления более 11 граммов синтетических наркотиков, что является крупным размером. Наркотики были обнаружены следователями при производстве обыска в рамках расследования уголовного дела об отравлении детьми конфетами… наркотическое средство, обнаруженное на конфетных обертках, совпадает с изъятым у подростка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи предъявили подростку обвинение и допросили его в присутствии адвоката. Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд учел доводы следствия о том, что на свободе обвиняемый может продолжить заниматься преступной деятельностью или скрыться от правоохранителей, поэтому был заключен под стражу.